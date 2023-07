Un duo enlève Jura Défi

Deux hommes pour un coup fin. David Gadler et Michaël Verniers ont remporté Jura Défi samedi à Saignelégier. Les Neuchâtelois ont bouclé la 17e édition de ce relais par équipe avec un temps total de 3h06’34’’. David Gadler a effectué le roller, la course de montagne et le VTT, alors que Michaël Verniers s’est chargé de la course à pied, de la natation et du vélo de route. Le duo a devancé les formations jurassiennes Jardindesdents de 4’37’’ et Go Fiesta de 12’28’’. Nouveauté cette année, tous les concurrents ont dû effectuer une 7e épreuve sous la forme d'un biathlon, composé d'un parcours d'agilité suivi d'un tir au laser. Côté féminin, c’est Lady Mollets qui a été la plus rapide. L’équipe de Saignelégier composée de Sylésia Wälle, Morgane Crausaz, Odile Spycher, Mégane Choffat et Marine Schaller a réalisé un chrono de 3h31’26’’. Elles ont devancé les Taignonnes du GS Franches-Montagnes 1 de 27’03’’ et le Ajoulotes des Défieuses du Jura de 34’34’’.

Cette cuvée 2023 de Jura Défi a réuni 77 équipes. Tous les résultats ici. /emu