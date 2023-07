Carole Perrot réitère au triathlon de La Neuveville

Deux sur deux pour Carole Perrot au championnat jurassien de triathlon. Déjà vainqueure de la 1re manche des Jurassik Series le week-end dernier, l’habitante de Prêles a remis ça lors de la 2e épreuve disputée à La Neuveville ce dimanche matin. Carole Perrot s’est imposée chez les dames en 1h09’29’’ après 400m de natation en lac, 12,3km de vélo et 7,1km de course à pied. Elle a devancé la triathlète de La Ferrière Lyne Dubois (+7’57’’) et l’Ajoulote Sarah Schaffter (+8’09’’).

Chez les hommes, la victoire est allée à Bastien Jornod. Le triathlète de Boveresse a complété le parcours en 1h02’16’’. Il a pris le meilleur sur le Chaux-de-Fonnier Lionel Vallat (+2’58’’) et sur l’Argovien Denis Vanderperre (+3’14’’). Vous retrouvez tous les résultats en détail du triathlon de La Neuveville ici. La prochaine manche des Jurassik Series aura lieu le 12 août à Asuel. /nmy