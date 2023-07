Objectif, le titre national pour Joceline Wind

Joceline Wind vise le titre national et pense déjà aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. L'athlète de Sonceboz prendra samedi le départ du 1'500 m aux Championnats de Suisse d'athlétisme à Bellinzone. « Je suis en très bonne forme. C’est la compétition la plus importante que je puisse avoir après les Championnats du monde si je m’y qualifie. Sachant que la qualification aux Championnats du monde dépend fortement de ma performance aux Championnats de Suisse, on a beaucoup misé dessus », déclare Joceline Wind. Avec un record personnel à 4'11''25, l'athlète de Bienne Athletics sera la plus rapide sur la ligne de départ. « Si je cours au niveau de mes capacités, je suis l’une des favorites pour le titre », affirme-t-elle.