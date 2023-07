Joceline Wind décroche le titre national sur 1’500m

Joceline Wind est la reine du 1'500m. Elle a remporté cette épreuve lors des Championnats de Suisse d’athlétisme dimanche à Bellinzone. L’athlète de Sonceboz a bouclé cette course en 4’13’’05. Elle a devancé la Zougoise Fiona von Flüe de plus de 6’’ et la Zurichoise Lilly Nägeli de plus de 8’’. « C’est vraiment incroyable. On m’attendait à cette place-là et j’ai bien su rester maîtresse de moi », se réjouit la coureuse du Jura bernois. « J’ai montré que je sais performer », affirme Joceline Wind.