Joceline Wind et Rachel Pellaud avec le gratin mondial

Joceline Wind et Rachel Pellaud face à la crème de l’athlétisme planétaire. Les deux athlètes de la région participeront aux championnats du monde dès samedi à Budapest. Joceline Wind prend part à ses premiers Mondiaux. La spécialiste du demi-fond s’alignera lors des séries du 1'500 m en ouverture de ces joutes hongroises qui se tiennent jusqu’au 27 août. La sociétaire du club de Bienne Athletics vit, à bientôt 23 ans, sa meilleure saison avec un record de 4’11’’25 établi en juin et un 2e titre national conquis fin juillet. Joceline Wind a dû aller chercher sa qualification pour ces Mondiaux tout au long de la saison. « J’ai beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif. Il y a eu beaucoup de moments où ce n’était pas clair, si j’allais y arriver ou pas. Ça m’a demandé beaucoup, autant mentalement que physiquement, mais aussi en termes d’énergie pour voyager », explique-t-elle. La citoyenne de Sonceboz vivra son deuxième grand rendez-vous international après les Européens en salle d’Istanbul en mars dernier et compte bien en profiter pour emmagasiner encore davantage d’expérience.