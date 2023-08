Yanis Jeannerat et Lyne Dubois lèvent les bras au triathlon de St-Imier

Une première et une confirmation au triathlon de St-Imier. Yanis Jeannerat et Lyne Dubois se sont adjugés la 4e manche du Triathlon Jurassik Series dimanche matin. L’athlète de Montenol signe sa première victoire de la saison sur le championnat jurassien. Il a mis 1h04’10’’ pour avaler les 400 m de natation, 12,5 km de VTT et 6,25 km de course à pied. Plus rapide en course à pied, le Neuchâtelois Bastien Jornod s’est classé 2e à seulement 12’’, tandis que le Delémontain Colin Chételat prend la 3e place à 3’11’’.

Chez les dames, Lyne Dubois enchaîne avec une deuxième victoire de suite après son succès il y a une semaine à Asuel. La Chaux-de-Fonnière a signé un chrono de 1h22’31’’. Elle devance l’Ajoulote Sarah Schaffter de 2’28’’ et Lisa Creti de Rossemaison de 9’05’’. Cette édition de l’Erguëlathlon a rassemblé 45 concurrents dans les catégories reines. Retrouvez tous les résultats en ligne ici. /emu