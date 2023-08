Pas d’exploit pour Rachel Pellaud

Rachel Pellaud ne va pas plus loin que les séries aux championnats du monde d’athlétisme de Budapest. La Biennoise n’a pas su se qualifier pour les demi-finales du 800 m ce mercredi matin en Hongrie. Elle a pris le 5e rang de sa course en 2’01’’05, à 0’’10 de son record personnel. Les trois premières de chaque série et les trois meilleurs temps des viennent-ensuite se sont hissées en demi-finales. Rachel Pellaud a échoué à 0’’29 de la qualification pour ses premiers Mondiaux sur le double tour de piste. Elle a réalisé le 35e chrono des 56 engagées. La Valaisanne Lore Hoffmann (3e de sa série, 17e temps) a validé son ticket pour la prochaine étape, au contraire de la Fribourgeoise Audrey Werro (34e chrono).

Rachel Pellaud pourrait encore disputer le 4 x 400 m à Budapest. Elle fait partie de la sélection du relais féminin. Reste à savoir si elle sera alignée samedi soir lors des séries ou si elle sera désignée remplaçante. /msc