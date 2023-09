Le sans-faute de Michael Morand sur les 4 Foulées

Michael Morand règne sans partage sur les 4 Foulées. L’athlète de Court a remporté l’épreuve de course à pied au terme de la 4e étape disputée mercredi soir aux Breuleux. Comme lors des 3 premières manches, il s’est offert la victoire sur le tracé de 9,8 km avec un chrono de 35’35’’. Le sportif du Jura bernois a distancé les Neuchâtelois Antoine Grandjean et Gilles Aeschlimann de 1’ et 1’28’’. Il s’adjuge le classement général final avec 10’17’’ d’avance sur le Taignon Antonin Queloz et 10’53’’ sur Antoine Grandjean.

Côté féminin, Chantal Pape Juillard a su défendre sa place de leader jusqu’au bout. L’Ajoulote a pris le 2e rang mercredi soir à 2’25’’ d’Eléonore Paupe. Sur ses terres, la Franc-Montagnarde s’est imposée en 41’42’’. Alizée Caroli de Bévilard a complété le podium à 4’28’’. Chantal Pape Juilard s’offre le bouquet des 4 Foulées 2023 avec une marge de 3’42’’ sur la Vadaise Charline Maître. Rachel Gerber de Sonceboz empoche le 3e rang à 11’22’’. /msc