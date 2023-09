Embouteillage au calendrier des courses à pied

Si le « Bison futé » de la course à pied existait, il prévoirait du rouge pour le grand chassé-croisé du week-end dans le Jura bernois. Les traileurs de la région devront en effet choisir ce samedi entre prendre le départ de Moutier-Graitery ou du Trail du Jura Bernois à 25km de là à Tramelan. Ceux qui préfèrent le goudron et les courses d’envergure nationale s’aligneront peut-être le lendemain sur Morat-Fribourg. Bref, l’embarras du choix. Mais il reste assez rare - et surprenant - de voir deux courses régionales aussi proches géographiquement se télescoper au calendrier.







Le TJB a modifié sa date

Le premier week-end d’octobre était devenu « la date de Moutier-Graitery » qui va vivre sa 3e édition. Le Trail du Jura bernois, 4e édition cette année, avait pris ses habitudes mi-octobre. Surprise donc lorsque les organisateurs de la course prévôtoise ont constaté que leur voisin avait changé de date pour programmer leur course… le même jour. La raison ? « Un souci de disponibilité de la salle de la Marelle à Tramelan » selon l’organisation du TJB qui avait initialement coché le 14 octobre. Un coup de téléphone à la commune nous permet pourtant de constater que la salle est « libre » ce jour-là. « Ce sont eux qui ont changé leur date, on trouve ça pas très cool. On avait trouvé un créneau entre le Trophée de la Tour de Moron et les Courses du Tabeillon, c’était l’idéal », glisse Cédric Simmen du comité d’organisation de Moutier-Graitery.







La fréquentation ne devrait pas en pâtir

« Plusieurs bénévoles n’étaient pas disponibles à cette période de vacances scolaires », ajoute encore Yannik Bourquin pour le TJB. Il reconnaît qu’il est « malheureux que ça tombe en même temps », mais les deux évènements ne semblent pas en pâtir. Le Trail du Jura bernois, qui attire surtout les amateurs de grandes distances venant de l’extérieur de la région, devrait battre son record de participants et friser la barre des 600 coureurs. Au vu des inscriptions, Moutier-Graitery en espère 260 comme l’an dernier, voire 300. Les deux comités espèrent cependant parvenir à accorder leurs violons pour les éditions à venir. /jpi