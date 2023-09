Les agrès en vitrine à Corgémont

« C’est gratifiant pour l’association de gymnastique du Jura bernois (AGJB) d’accueillir un tel événement. On est souvent un peu oublié ». Carole Zumwald ne cache pas sa joie de voir le championnat romand aux agrès se tenir ce week-end à Corgémont. Coresponsable de la discipline à l’AGJB, elle annonce la participation de 600 athlètes samedi et dimanche à l’événement. C’est même une vraie reconnaissance pour l’AGJB, selon elle. La plus petite association de l’Union romande de gymnastique souffre de son positionnement. « On est entre deux, considéré comme suisse-alémanique par les Romands et comme romand par les Alémaniques », souffle Carole Zumwald.