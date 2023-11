Dany Termignone champion romand d’haltérophilie

Le 40e Championnat romand d’haltérophilie qui s’est déroulé ce week-end à Tramelan laissait entrevoir un duel régional pour le titre masculin. La bataille annoncée entre le Tramelot Yannick Sautebin et le Prévôtois Dany Termignone a bien eu lieu et a tourné à l’avantage de l’athlète de Moutier. Dany Termignone s’est imposé avec un total de 311,65 points Sinclair contre 307,65 points pour le Tramelot. On retiendra par ailleurs, chez les juniors, le record de Suisse à l’arraché battu par Dylan Sautebin avec une performance à 80 kg. Le jeune Tramelot termine meilleur junior du Championnat romand 2023. /comm-jpi