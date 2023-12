Olivia Doigo : « Les Jeux olympiques c’est mon paradis à moi »

Ne faire qu’un avec la pluie et le vent

Ses récentes performances, jumelées au manque de concurrence chez les dames, ont valu à Olivia Doigo d’être surclassée pour tirer en catégorie élite dès ce printemps, mais dans une discipline particulière : sur 70 mètres et à l’extérieur. Une épreuve qui requiert une bonne dose d’adaptation, selon Olivia Doigo : « Aux championnats du monde des jeunes en Irlande, on avait de la pluie et des rafales de vent et on était censé tirer comme si de rien n’était », image la Neuvevilloise.