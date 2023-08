4x100 m: Les Suissesses disqualifiées en finale

La Suisse quittera Budapest sans médaille dans ses bagages.

Le relais 4x100 m féminin, composé de Natacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et Melissa Gutschmidt, a été disqualifié en finale des Mondiaux. Le titre est revenu aux Etats-Unis.

Le quartette helvétique, qui avait réalisé un probant 42''64 en séries, a été sanctionné pour un premier passage de témoin effectué hors zone entre Natacha Kouni et Salomé Kora. Cette transmission manquée lui a fait perdre toute chance de bien figurer, et il a d'ailleurs coupé la ligne en 7e et dernière position en 43''24.

Loin devant, les Etats-Unis ont dominé les débats pour s'imposer en 41''03, devant la Jamaïque (41''21). Sha'Carri Richardson a parfaitement contenu les assauts de Shericka Jackson dans la ligne droite pour conquérir son deuxième titre dans ces joutes après son triomphe sur 100 m. Elle a aussi conquis le bronze sur 200 m.

Le 4x100 m masculin a aussi vu le sacre des Etats-Unis, en 37''38, malgré des passages de témoin difficiles. Dernier relayeur de la Team USA, Noah Lyles n'a pas flanché pour glaner son troisième or à Budapest après son doublé 100/200 m. L'Italie s'est parée d'argent en 37''62, le bronze revenant à la Jamaïque (37''76).

/ATS