5000 m: un excellent chrono pour Fabienne Schlumpf

Fabienne Schlumpf (TG Hütten) a brillé samedi soir lors du meeting de Regensdorf. Elle a couru le 5000 m en 15'17''27, ce qui est le troisième temps jamais réalisé par une Suissesse sur la distance.

La course s'est déroulée dans un peloton mixte, avec des hommes. Seules Anita Weyermann (14'59''28) et Daria Nauer (15'13''93) ont par le passé fait mieux que le chrono établi par Fabienne Schlumpf. 'Je me suis sentie à l'aise, et l'ambiance m'a portée. Je suis très satisfaite de ma performance', a-t-elle déclaré.

Mujinga Kambundji a gagné deux séries de 100 m, d'abord en 11''53 puis en 11''39. Elle espérait néanmoins réussir de meilleurs temps. 'Je me suis décidée à venir courir ici à la place d'un entraînement. Vendredi prochain à Monaco, je veux évidemment aller plus vite', a expliqué la Bernoise.

/ATS