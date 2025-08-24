800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld ...
800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld. La Fribourgoise a couru en 1'56''29, ce qui constitue la deuxième performance mondiale de l'année.

Werro, âgée de 21 ans, doit dès lors être considérée comme une candidate sérieuse au podium lors des prochains Mondiaux à Tokyo. Elle avait déjà brillé mercredi sous la pluie lors d'Athletissima à Lausanne, finissant 2e en 1'57''34. Elle avait alors manqué de 0''09 son record de Suisse.

La Fribourgeoise a mis les choses au clair dimanche à Frauenfeld avec ce nouveau chrono de référence qui la catapulte dans l'élite mondiale. Dans son sillage, la Valaisanne Lore Hoffmann a également réussi une superbe course conclue en 1'58''29.

/ATS
 

Actualités suivantes

Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors

Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 14:49

L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks

L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks

Autres sports    Actualisé le 24.08.2025 - 07:51

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld

Autres sports    Actualisé le 23.08.2025 - 21:15

Lenka Kölliker élue co-présidente de l'Association des JO 2038

Lenka Kölliker élue co-présidente de l'Association des JO 2038

Autres sports    Actualisé le 22.08.2025 - 14:37

Articles les plus lus