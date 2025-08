A Mollis (GL), des réfugiés sur le chantier de la fête fédérale

Sur l'aérodrome de Mollis (GL), la plus grande arène temporaire doit accueillir fin août la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS). Faute de volontaires, des réfugiés ont été recrutés sur le chantier.

Depuis la mi-juillet, des réfugiés et demandeurs d'asile d’Afghanistan, de Syrie, d’Ukraine et de plusieurs pays africains s'activent sur le site de FFLS à Mollis. Leur mission: monter des chapiteaux et aider à mettre en place les installations de la fête, a indiqué mardi le canton.

L’initiative a été prise à court terme, car trop peu de bénévoles s’étaient inscrits, précise le Département de l’économie et de l’intérieur glaronnais. En peu de temps, organisateurs et autorités ont mis sur pied le déploiement des réfugiés dans le cadre du programme d’emploi pour les personnes du secteur de l’asile du canton de Glaris.

'Au début, ils étaient un peu sceptiques, mais aujourd’hui, ils sont très engagés et aiment leur travail', affirme Carlo Bommes, du Comité d’organisation de la manifestation, cité dans le communiqué. 'C’est une mission très intégrative', affirme de son côté Christine Saredi, cheffe du secteur Asile au canton.

Foule attendue

En guise de remerciement pour leur engagement, les réfugiés pourront visiter la tribune des bénévoles pendant la manifestation. Du 29 au 31 août, les organisateurs attendent 56'500 visiteurs dans l'arène et 350'000 sur l'ensemble du site festif.

Pendant neuf semaines, dix chefs de chantier et une centaine de militaires sont à l'œuvre chaque jour. Le matériel provient de différents grands événements, notamment de la Formule 1. Actuellement, les six tribunes sont déjà en place.

Mais l'élément le plus important reste à venir. Ce sont 37 tonnes de sciure qui seront déversées dans les prochains jours pour former sept anneaux dans lesquels 274 lutteurs se mesureront fin août.

Autofinancement

La Fête fédérale de lutte se déroule tous les trois ans. Pour le président du comité d'organisation Jakob Kamm, c'est l'aboutissement d'un long parcours, a-t-il confié à Keystone-ATS. Il y a travaillé pendant 15 ans.

A l'époque, l'idée de faire venir la fête fédérale de lutte dans le canton de Glaris lui a valu critiques et moqueries. Beaucoup jugeaient la manifestation trop grande pour un canton de seulement 40'000 habitants. On craignait aussi le spectre d'un déficit, comme à Pratteln (BL) en 2022.

Depuis les chiffres de janvier, il est clair que la fête s'autofinance. Migros, qui fêtera sur le site son centenaire avec 30'000 employés, a notamment fait une importante contribution. Le budget total est devisé entre 35 et 40 millions de francs, selon le site de la FFLS.

/ATS