Accueil triomphal à Fribourg pour les hockeyeurs de Gottéron

Entre 7000 et 8000 fans ont accueilli vendredi les joueurs de Fribourg-Gottéron de retour de ...
Accueil triomphal à Fribourg pour les hockeyeurs de Gottéron

Accueil triomphal à Fribourg pour les hockeyeurs de Gottéron

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Entre 7000 et 8000 fans ont accueilli vendredi les joueurs de Fribourg-Gottéron de retour de Davos (GR), où ils ont décroché la veille leur premier titre de champion de Suisse de hockey sur glace. Le car du club est arrivé peu après 04h30 à la patinoire Saint-Léonard.

Cet accueil triomphal a clôturé une nuit de fête en ville de Fribourg et dans tout le canton, les préfectures ayant accordé 'une nuit libre' à la population en cas de victoire des Dragons. Les bars avaient ainsi exceptionnellement l'autorisation de rester ouverts jusqu'à l'aube.

L'ambiance a été particulièrement survoltée jeudi soir dans la patinoire, où plus de 9000 personnes ont suivi le match sur écran géant. Toutes les places pour ce visionnage public se sont arrachées en quelques minutes, bien que le club les ait rendues payantes (5 francs), alors qu'elles étaient gratuites lors des rencontres précédentes.

/ATS
 

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