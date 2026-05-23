Ajla Del Ponte fuse en 11''11 sur 100 m

Ajla Del Ponte a frappé fort samedi à Zofingue. La Tessinoise a fusé en 11''11 dans les séries ...
Ajla Del Ponte fuse en 11''11 sur 100 m

Ajla Del Ponte fuse en 11''11 sur 100 m

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Ajla Del Ponte a frappé fort samedi à Zofingue. La Tessinoise a fusé en 11''11 dans les séries du 100 m lors de ce traditionnel meeting de la Pentecôte.

Cinquième du 100 m des JO de Tokyo 2021, Ajla Del Ponte n'avait pas couru aussi vite sur la rectiligne justement depuis la saison 2021, lors de laquelle elle avait établi son record personnel (10''90). Depuis, elle avait été freinée par des blessures à répétition, et avait aussi fait face à des épisodes dépressifs.

La Tessinoise de 29 ans réalise ainsi la limite qualificative pour les Européens de Birmingham, son objectif de la saison. Elle avait déjà réussi de belles choses cet hiver (7''15 sur 60 m) mais avait été éliminée dès les séries des Mondiaux en salle.

Ajla Del Ponte ne s'est pas montrée aussi performante en finale, terminant 3e en 11''24. Victorieuse de cette finale en 11''22, Salomé Kora avait également couru bien plus vite lors des séries (11''15). La St-Galloise avait ainsi également satisfait aux critères de sélection pour les championnats d'Europe (11''18).

/ATS
 

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