Albane Valenzuela et l'Europe devant une montagne

Les Etats-Unis ont pris une option sur la victoire dans la Solheim Cup. A Gainesville en Virginie sous les yeux de Barack Obama, ils mènent 6-2 devant l’Europe à l’issue de la première journée.

Les Américaines ont remporté 3-1 les foursomes et les fourballs. Aligné avec la Française Céline Boutier dans un foursomes perdu face à Rose Zhang et Lauren Coughlin. la néophyte Albane Valenzuela n’a pas disputé les fourballs. La Genevoise et ses coéquipières se retrouvent au pied d’une véritable montagne avant les journées de samedi et de dimanche.

Battus lors des trois dernières éditions de l’épreuve, les Etats-Unis, emmenés par une no 1 mondiale Nelly Korda particulièrement inspirée, semblent à l’abri d’un retour de leurs adversaires. 'Tout est encore possible. L’an dernier aussi, nous étions très mal parties', lâche toutefois la capitaine de l’équipe d’Europe Suzann Pettersen.

/ATS