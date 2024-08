Alex Vogel 11e de l'omnium

Le pistard suisse Alex Vogel a terminé à la 11e place de l'omnium jeudi aux JO de Paris. Le Français Benjamin Thomas a remporté l'or, devant le Portugais Iuri Leitao et le Belge Fabio Van Den Bossche.

Au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Thurgovien de 25 ans a réalisé un bon départ en prenant la 4e place de la course tempo, après avoir terminé 11e du scratch. Il était alors 6e du classement général après deux des quatre épreuves.

Mais Vogel a moins bien négocié la course à élimination et la course aux points et est retombé en milieu de classement, à la 11e place finale (22 coureurs au total). Le titre est revenu au français Benjamin Thomas, qui court également sur route au sein de l'équipe Cofidis.

/ATS