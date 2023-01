« Amélioration remarquable » pour Damar Hamlin

Damar Hamlin a fait montre d'une 'amélioration remarquable' de son état de santé ces dernières 24 heures, a annoncé son club jeudi.

Le joueur des Buffalo Bills avait été victime d'un arrêt cardiaque dû à un choc subi pendant un match de la NFL lundi soir.

'Selon les médecins qui s'occupent de Damar Hamlin au centre médical de l'Université de Cincinnati, bien qu'il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu'il semble être intact sur le plan neurologique. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants', a souligné l'équipe sise dans l'Etat de New York. 'Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le soutien que nous avons reçus', a-t-elle conclu.

L'agence qui représente Hamlin a également publié un communiqué au même ton optimiste, évoquant 'l'amélioration substantielle' de l'état de santé du défenseur de 24 ans pendant la nuit de mercredi à jeudi. Mercredi, des premiers signes encourageants avaient été relayés par divers proches du joueur.

Prières

Lundi soir, Damar Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Bengals à Cincinnati.

Une séquence impressionnante vue sur une chaîne nationale par des millions de téléspectateurs, assistant à ce match entre deux candidats au Super Bowl, dans un stade plein à craquer subitement réduit au silence. En son sein, les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de lui, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes.

Le joueur a été pris en charge rapidement pour recevoir les premiers soins médicaux, pendant plus d'une demi-heure. 'Son coeur a recommencé à battre et il a été transféré au centre médical de l'Université de Cincinnati', avait alors indiqué son club.

Les Bills ont repris l'entraînement

La NFL, qui a reporté le match sine die, n'a pas encore pris de décision concernant sa reprise éventuelle à une date ultérieure. En attendant, la journée de championnat, la dernière de la saison régulière, est maintenue ce week-end, et les Bills ont dû reprendre l'entraînement mercredi en vue de recevoir les Patriots de New England dimanche.

/ATS