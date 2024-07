Andy Murray prendra sa retraite après les JO

Andy Murray, double champion olympique 2012 et 2016 en simple, prendra sa retraite à l'issue des JO de Paris. Le Britannique de 37 ans l'a confirmé mardi sur X/Twitter.

'Je suis arrivé à Paris pour mon dernier tournoi de tennis. Les semaines passées à jouer pour la Grande-Bretagne ont été de loin les plus mémorables de ma carrière et je suis extrêmement fier de pouvoir le faire une dernière fois', a écrit l'ancien no 1 mondial sur le réseau social X/Twitter.

Andy Murray, le seul joueur de tennis double champion olympique chez les messieurs en simple, est engagé en simple et en double au stade Roland-Garros, où auront lieu sur terre battue les épreuves de tennis des Jeux de Paris.

Jouant depuis 2019 avec une hanche métallique, l'Écossais a disputé début juillet son dernier tournoi de Wimbledon, en double au côté de son frère Jamie.

Opéré d'un kyste à la colonne vertébrale en juin, le triple vainqueur en Grand Chelem avait dû s'y résoudre à déclarer forfait en simple.

/ATS