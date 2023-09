Audrey Werro à 0''18 du record de Suisse

Les Romandes ont brillé lundi soir sur 800 m à Bellinzonze. Surtout Audrey Werro, qui a explosé son record personnel en 1'58''13. Mujinga Kambundji a en revanche manqué son affaire sur 100 m.

Audrey Werro et Lore Hoffmann ont toutes deux profité d'un 800 m ultra-rapide pour réaliser une limite qualificative pour les JO de Paris. Troisième d'une course gagnée en 1'57''53 par la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin, Audrey Werro a amélioré de 1''37 son meilleur chrono établi à Zurich jeudi dernier.

La Fribourgeoise de 19 ans s'est donc approchée à 0''18 seulement du record de Suisse de Selina Büchel. Lore Hoffmann, 5e de cette course en 1'58''73, a quant à elle signé son meilleur chrono 2023. Rachel Pellaud, pour la première fois sous les 2' (1'59''40), est pour sa part restée à 0''10 des minima olympiques.

11''37 pour Mujinga

La soirée fut plus difficile pour Mujinga Kambundji. La Bernoise, qui avait doublé de manière inattendue 100 m (11''08) et 200 m (22''46) à Zurich, a signé son moins bon temps de l'année (11''37) si l'on excepte le 1er tour des championnats de Suisse. Elle a terminé 7e d'une course gagnée par Elaine Thompson-Herah (10''92).

Sa soeur cadette Ditaji Kambundji n'a pas non plus réalisé d'exploit dans ce Gala dei Castelli. Elle a terminé 6e du 100 m haies, en 12''76. Auteur d'un nouveau record de Suisse à Zurich (13''08), Jason Joseph s'est quant à lui imposé sur 110 m haies. Mais le Bâlois n'a pu faire mieux que 13''18.

/ATS