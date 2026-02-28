Audrey Werro comme à la parade

Audrey Werro a signé un nouveau chrono de classe mondiale sur 800 m, à l'occasion des Championnats de Suisse en salle à St-Gall.

Elle s’est imposée en 1’57’’98, devant Valentina Rosamilia (1’59’’81), qui a pris le meilleur sur Lore Hoffmann (2’00’’23).

'J'aime les courses rapides', a lancé Audrey Werro. La Fribourgeoise, no 2 mondiale cet hiver, a pris clairement les choses en main dès le coup de pistolet, emmenant dans son sillage Rosamilia et Hoffmann, qui se disputaient le 2e ticket suisse pour les Mondiaux de Torun (POL) à la fin du mois. Il devrait échoir à Rosamilia.

Simon Ehammer a été le grand homme de ces joutes. Dans sa besace, l'or à la longueur, avec un excellent saut à 8m12 à son dernier essai, grâce à une planche parfaite. L’Appenzellois a aussi décroché deux médailles d’argent, à la perche (5m20) et surtout sur 60 m haies, en égalant son record (7’’55). Ehammer a menacé jusqu’au bout Jason Joseph, vainqueur en 7’’50.

Ditaji Kambundji a fait honneur à son statut dans la finale féminine. La recordwoman d'Europe du 60 m haies et championne du monde du 100 m haies s'est imposée aisément en 7''80, la classe mondiale là aussi. De retour de blessure, Angelica Moser a remporté un 10e titre d'affilée à la perche, avec 4m66.

Sur 60 m, lors duquel cinq femmes au moins se disputaient les deux places pour les Mondiaux, Léonie Pointet a brillé en 7''12. L'argent est revenu à Ajla Del Ponte (7''15), émue aux larmes après cette performance qui la qualifie pour Torun. La Tessinoise sort de quatre années de doutes et d'ennuis physiques à répétition. Chez les hommes, succès de Timothé Mumenthaler en 6''62, à 0''03 des minima mondiaux.

