Audrey Werro honorée par European Athletics

Audrey Werro est la révélation de l'année de l'athlétisme européen, selon European Athletics ...
Audrey Werro honorée par European Athletics

Audrey Werro honorée par European Athletics

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Audrey Werro est la révélation de l'année de l'athlétisme européen, selon European Athletics. La fédération continentale a honoré la Fribourgeoise, 6e du 800 m des derniers Championnats du monde.

European Athletics a décerné à Audrey Werro le titre de 'rising star' (étoile montante) de l'année 2025 samedi. L'organisation récompense ainsi la fin de saison exceptionnelle de l'athlète de Belfaux, qui a battu deux fois le record de Suisse du double tour de piste.

Championne nationale du 800 m le 24 août (1'56''29), la Fribourgeoise a remporté la finale de la Ligue de diamant quatre jours plus tard à Zurich (1'55''91). Elle est toutefois tombée sur plus forte qu'elle lors des Mondiaux de Tokyo fin septembre.

/ATS
 

Actualités suivantes

France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 16:57

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 14:21

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 16:53

Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 16:03

Articles les plus lus

Les abonnements de ski vont augmenter de 2 à 5% en Suisse

Les abonnements de ski vont augmenter de 2 à 5% en Suisse

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 09:34

Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 16:03

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général

Autres sports    Actualisé le 23.10.2025 - 16:53

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques

Autres sports    Actualisé le 24.10.2025 - 14:21