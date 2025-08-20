Audrey Werro obtient son premier podium en Diamond League

Audrey Werro n'a pas manqué son 800 m à Athletissima. La Fribourgeoise a pris la deuxième place derrière la favorite Keely Hodgkinson, victorieuse en 1'55''69.

En conférence de presse mardi, la coureuse de Belfaux avait énoncé les trois piliers de sa discipline, selon elle. Départ, placement et accélération. Après avoir coupé la ligne en 1'57''34, soit à 0''09 de son record de Suisse, la Fribourgeoise avait logiquement le sourire pour ce premier podium en Diamond League.

'Oui, il y a eu un bon départ, a-t-elle analysé en zone mixte. Après, pour le placement, c'était plus difficile, mais j'ai quand même trouvé une bonne place. Ceci dit, j'aurais pu faire mieux. Enfin, l'accélération était bonne, mais là aussi j'aurais souhaité pouvoir la produire plus tôt.'

Bousculée à deux reprises, Audrey Werro n'est pourtant pas passée loin de son record de Suisse, marqué en rouge par la 'wavelight', le lièvre lumineux. La Fribourgeoise aurait-elle pu améliorer son meilleur chrono avec de meilleures conditions météo, et si elle n'avait pas eu besoin de jouer des coudes? 'C'est possible, je ne passe pas loin, a-t-elle confié. Ca bousculait pas mal. D'habitude, c'est vrai que je suis le lièvre lumineux, mais là j'étais à l'extérieur et je ne le voyais pas bien.'

'Trouver une échappatoire'

Audrey Werro (21 ans), qui sera présente ce week-end à Frauenfeld aux Championnats de Suisse pour tenter de décrocher l'un des trois tickets en jeu pour les Mondiaux de Tokyo, a pourtant effectué une superbe fin de course pour terminer en boulet de canon derrière l'intouchable Hodgkinson.

'J'étais prise dans le paquet et j'ai dû trouver un moyen d'accélérer, mais j'étais toujours bloquée, raconte-t-elle. Je suis restée dans le peloton jusqu'au moment où j'ai pu trouver une échappatoire, et je suis parvenue à sortir', a-t-elle conclu.

