Australie: centaines de personnes appelées à évacuer face aux feux

Les pompiers australiens ont ordonné mardi l'évacuation de centaines d'habitants menacés par la propagation d'incendies dans le sud-est. Cela en pleine vague de chaleur qui a fait grimper les températures à des niveaux record localement.

Une chaleur suffocante s'est abattue sur plusieurs régions de l'est et du sud du pays-continent, en particulier sur l'Etat de Victoria, dont la capitale Melbourne accueille actuellement l'Open d'Australie de tennis.

Ces températures, couplées à des vents chauds, ont créé des conditions propices à la multiplication des feux de brousse, comme cela avait déjà été le cas lors de l''été noir' de la fin 2019 et du début 2020.

Eucalyptus peuplés de koalas

Six incendies importants sont actuellement recensés dans l'Etat, notamment dans les Otways, un secteur au sud-ouest de Melbourne connu pour ses forêts d'eucalyptus peuplées de koalas à proximité de la très touristique Great Ocean Road.

Les autorités ont appelé les habitants de quatre villes de la zone, ainsi que de trois communes rurales à proximité, à évacuer de toute urgence face à la propagation des flammes.

'Les pompiers sur le terrain vont désormais commencer à vraiment ressentir la chaleur qui monte, et ils vont aussi vraiment remarquer que les vents se renforcent', a averti le chef des pompiers locaux, Jason Heffernan, sur le média public ABC.

Près de 50 degrés

Dans le nord-ouest de l'Etat, le thermomètre a grimpé jusqu'à 48,9°C dans les localités rurales de Walpeup et Hopetoun, du jamais vu pour l'Etat de Victoria, selon des données préliminaires des services météorologiques.

A Melbourne, la température a approché 43°C et la chaleur a conduit les organisateurs de l'Open d'Australie à fermer le toit de la Rod Laver Arena. Les matches comptant pour les tournois de double et juniors, programmés sur les courts annexes sans toit, ont été interrompus.

Dizaines de milliers d'hectares déjà détruits

Début janvier, des feux de brousse avaient déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares au nord de Melbourne.

Le climat australien s'est réchauffé en moyenne de 1,51°C depuis 1910, indiquent les chercheurs. Ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les terres comme en mer.

