Avalanche au Pakistan: l'alpiniste Nirmal Purja porté disparu

Dix personnes, dont le grand nom de l'alpinisme Nirmal Purja, sont portées disparues en raison ...
Avalanche au Pakistan: l'alpiniste Nirmal Purja porté disparu

Avalanche au Pakistan: l'alpiniste Nirmal Purja porté disparu

Photo: KEYSTONE/AP/Niranjan Shrestha

Dix personnes, dont le grand nom de l'alpinisme Nirmal Purja, sont portées disparues en raison d'une avalanche survenue dans le nord du Pakistan, alors qu'elles se trouvaient en pleine expédition, a annoncé le club alpin du pays jeudi soir.

'Le Club alpin du Pakistan (ACP) a reçu des informations particulièrement préoccupantes, selon lesquelles une avalanche a frappé une équipe d'alpinistes sur le Broad Peak (8047 m) dans la chaîne du Karakoram', a écrit l'organisation, ajoutant que l'expédition était menée par Nirmal Purja, 43 ans, originaire du Népal, injoignable depuis les faits.

D'après le club alpin, les disparus sont originaires du Népal, du Pakistan, d'Oman, des Etats-Unis ou encore de Chine.

'Tous les efforts possibles sont faits pour s'assurer que le soutien par hélicoptère et tous les moyens de secours disponibles soient mobilisés au plus tôt en fonction des conditions météorologiques et opérationnelles', a ajouté l'ACP.

Elevé dans un village du sud du Népal à l'écart des montagnes, au sein d'une famille modeste, 'Nims' a servi parmi les Gurkhas de l'armée britannique puis au sein d'une unité d'élite de la marine du Royaume-Uni.

Devenu alpiniste et guide, il a décroché de multiples records. En 2019, il a grimpé en six mois et six jours les 14 '8000', les sommets les plus hauts de la planète, au-dessus de 8000 m d'altitude.

En 2021, avec une équipe de neuf autres Népalais, Purja a réalisé la première ascension hivernale du K2.

/ATS
 

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