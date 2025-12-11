Bâle battu par Aston Villa

Déception pour le FC Bâle en Europa League. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas démérité ...
Bâle battu par Aston Villa

Photo: KEYSTONE/AP/GEORGIOS KEFALAS

Déception pour le FC Bâle en Europa League. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas démérité, mais se sont inclinés 2-1 contre Aston Villa jeudi.

Le FCB n'a pas vécu l'entame idéale au Parc St-Jacques. L'ancien Lausannois Evann Guessand a profité d'un rebond favorable pour récupérer le ballon dans la surface et ouvrir le score (12e).

Les RotBlau ont ensuite cru égaliser, mais la réussite de Leo Leroy a été annulée en raison d'un hors-jeu (28e). Déception de courte durée puisque Flavius Daniliuc a finalement inscrit le 1-1 (35e).

Malheureusement pour les Bâlois, le coaching d'Unai Emery s'est avéré payant. Youri Tielemans, entré en jeu à la pause, a redonné l'avantage aux Villans et scellé le score (53e).

Cette défaite, la quatrième en C3, relègue le FC Bâle hors des places de barragiste. Des affrontements contre le RB Salzbourg et Viktoria Plzen restent au programme pour s'y frayer un chemin.

/ATS
 

