Benjamin domine Warholm avec un temps canon

Rai Benjamin a dominé Karsten Warholm sur le 400 m haies des finales de la Ligue de diamant. Avec à la clef, le 4e meilleur chrono de l'histoire samedi à Eugene.

Benjamin (26 ans) a fait parler son finish pour reprendre Warholm dans la dernière ligne droite et réussir la meilleure performance mondiale de la saison en 46''39, le 4e chrono de l'histoire.

Les deux athlètes avaient offert un duel homérique en finale des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Warholm s'emparant au passage du record du monde (45''94).

Aux Championnats du monde de Budapest, fin août, le Norvégien avait conquis une troisième couronne mondiale (après 2017 et 2019), Benjamin ne prenant que la médaille de bronze.

Coleman bat Lyles sur 100 m

L'Américain Christian Coleman, champion du monde 2019, a lui battu le tout récent champion du monde du 100 m Noah Lyles. Grâce à une superbe première moitié de course, Coleman a pu couper la ligne en 9''83 (0,1 m/s de vent), égalant ainsi la meilleure performance mondiale de l'année, déjà réussie par le Britannique Zharnel Hughes (à New York en juin), par Noah Lyles (à Budapest en août) et par lui-même (à Xiamen, en Chine, il y a deux semaines).

Distancé à mi-couse, Lyles est remonté sur la fin pour prendre la deuxième place en 9''85, devançant au millième le Kényan Ferdinand Omanyala, 3e. Lyles (26 ans) est devenu le nouveau patron du sprint mondial grâce à un retentissant triplé 100/200/4x100 m aux Championnats du monde de Budapest le mois dernier. Coleman avait déçu avec une 5e place sur 100 m, avant de participer au titre du relais 4x100 m.

La revanche de Shericka Jackson

Sur le 100 m féminin, Shericka Jackson a pris sa revanche de Budapest. La Jamaïcaine l'a emporté en 10''70 devant Marie-Josée Ta Lou en 10''75. Elaine Thompson-Herah complète le podium en 10''79.

Déception pour la championne du monde Sha'Carri Richardson, seulement 4e en 10''80.

