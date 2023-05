Berne célèbre ses champions

La ville de Berne s'est parée de jaune et de noir dimanche après-midi, les couleurs de son club de football, pour fêter le nouveau titre de champion de Suisse des Young Boys. La fête promettait d'être longue.

Des milliers de supporters de la meilleure équipe du pays ont déferlé au centre-ville, comme l'a constaté Keystone-ATS. Au chant de 'Fuessbau-Schwizer-Meischter', iIs ont accompagné la parade des joueurs en ville des joueurs, de la Place fédérale au stade du Wankdorf. Les réjouissances devaient culminer en soirée lors d'une grande fête.

La parade n'a pas été trop perturbée par l'orage qui s'est abattu sur la ville en fin d'après-midi. Les autorités avaient enjoint le public à renoncer à faire usage d'engins pyrotechniques, mais elles n'ont été que partiellement entendues.

Seize fois sacré dans son histoire, YB a notamment remporté cinq des six derniers Championnats. Le public garde en mémoire les formidables célébrations suivant les titres de 2018 et 2019, lorsque des dizaines de milliers de supporters avaient fêté leurs héros. Les deux derniers titres, en 2020 et 2021, n'avaient pas pu être fêtés comme ils le méritaient en raison du Covid. L'occasion de se rattraper cette année.

Pour présenter le trophée de Champion au public, il faudra toutefois attendre. Il sera remis le lundi de Pentecôte 29 mai, quelques jours avant le prochain grand objectif de l'équipe, la finale de la Coupe de Suisse contre Lugano le 4 juin.

/ATS