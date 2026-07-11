Bon retour pour Mujinga Kambundji

Mujinga Kambundji a fait son retour à la compétition après la naissance de son fils en novembre dernier. La Bernoise a signé un temps de 11''42 en finale B.

Mujinga Kambundji a disputé à Bulle sa première compétition depuis la naissance de son fils en novembre dernier. La Bernoise de 34 ans a terminé sa série du 100 m en 11''49, avant de s'améliorer en finale B avec un temps de 11''42.

La championne du monde en salle de l’année dernière sur 60 m s’est montrée plus que satisfaite de ce résultat. 'Je ne m’attendais vraiment pas à un tel temps. Je suis ravie d’être de retour sur la piste et de constater que ma préparation en vue des Championnats d’Europe est sur la bonne voie', a déclaré Kambundji. Elle avait disputé sa dernière course avant son congé maternité en mai 2025 à Doha.

Les Championnats d’Europe à Birmingham se dérouleront du 10 au 16 août.

/ATS