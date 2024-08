Bonne entame d'Alexandre Dällenbach

Alexandre Dällenbach a bien entamé sa compétition de pentathlon moderne aux JO de Paris. Le Valaisan de 33 ans né à La Réunion a pris la 5e place du tour de classement à l'escrime.

L'ancien spécialiste de course à pied et de triathlon a remporté 14 de ses 21 duels (66,66% de victoires). Il en était même à 9 succès en dix combats, avant de connaître un passage à vide, pour se reprendre sur la fin.

La compétition se poursuit vendredi avec les demi-finales, où la moitié des concurrents (18 donc) s’affrontent dans chacune des épreuves suivantes: équitation (saut d'obstacles avec monture tirée au sort), escrime à nouveau, natation et laser run (course à pied et tir au laser), puis la finale samedi.

C'est la première fois depuis 2008 (avec Belinda Schreiber) que la Suisse est à nouveau représentée aux JO en pentathlon moderne. Et plutôt deux fois qu'une: Anita Jurt est engagée chez les femmes et occupe la 17e place. La Nidwaldienne a gagné 17 combats à l'escrime et en a perdu 18. Les femmes reprennent la compétition samedi et la terminent dimanche.

/ATS