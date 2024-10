Britannia relève la tête et gagne deux régates

Le suspense est relancé dans la Coupe de l'America à Barcelone. Après quatre défaites consécutives, le défi Britannia a remporté ses deux premières régates face à Team New Zealand mercredi.

Le légendaire barreur Ben Ainslie et ses équipiers ne sont donc plus menés que 4-2 par le Defender néo-zélandais. Les deux prochains matches sont prévus vendredi, après une journée de repos jeudi.

La manche s'est jouée avant même le départ sous le soleil espagnol. Retombés de leurs foils à quelques secondes du coup d'envoi, les Néo-Zélandais ont longtemps fait du surplace pendant que leurs adversaires filaient vers la première bouée. Ils ont rallié l'arrivée avec 1'18 de retard.

Et si la deuxième manche a été beaucoup plus serrée (7'' d'écart au final), c'est encore grâce à un départ mieux contrôlé que les Britanniques ont pu s'imposer. Ils ont géré quasiment toute la course les 200 mètres d'avance engrangés dès le premier bord.

'C'est une grosse performance d'équipe (...) chaque jour nous continuons de nous améliorer, mais il reste encore un long chemin à parcourir', a tenu à tempérer Ben Ainslie.

A trois succès de la victoire

Jusqu'à mercredi, les Néo-Zélandais avaient réalisé une démonstration de force. Lundi, leur AC57 rouge et noir avait remporté une quatrième manche consécutive face à Ineos Britannia. Les doubles tenants du titre restent donc à trois succès de l'aiguière d'argent.

Les Britanniques ne sont pas apparus en finale depuis 1964 et n'ont jamais remporté l'aiguière d'argent. Les Kiwis, eux, dominent la compétition depuis 2017 et leur large victoire (7-1) face aux Américains d'Oracle.

