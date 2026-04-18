CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg

La Suisse a conquis une deuxième médaille en deux jours aux Européens de Tbilissi, à nouveau ...
CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg

CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg

Photo: KEYSTONE/EPA MTI/TIBOR ILLYES

La Suisse a conquis une deuxième médaille en deux jours aux Européens de Tbilissi, à nouveau grâce à une jeune Vaudoise.

April Lynn Fohouo s'est en effet parée de bronze chez les moins de 70 kg, 24 heures après que Binta Ndiaye a obtenu le même métal chez les moins de 57 kg.

Victorieuse de sa poule samedi en Géorgie, April Lynn Fohouo a dominé la Suédoise Ida Eriksson pour se hisser en demi-finale. Elle a alors subi la loi de la future championne d'Europe, la Hongroise Szofi Ozbas, qui l'avait déjà battue en finale du Grand Chelem de Paris en février dernier.

La Vaudoise de 20 ans s'est toutefois parfaitement reprise pour remporter l'un des deux combats pour les 3es places. Elle a vaincu sur ippon la Croate Lara Cvjetko, vice-champion du monde de la catégorie en juin 2025 à Budapest, pour décrocher la médaille de bronze.

La judoka de Cugy, qui a reçu au début du mois d'avril le prix de l'Aide Sportive Suisse récompensant la meilleure espoir romande de 2025, confirme ainsi une nouvelle fois tout son potentiel. Elle était devenue championne du monde M21 en octobre dernier à Lima au Pérou.

/ATS
 

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