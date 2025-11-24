CE: Bilan contrasté des équipes de Suisse après 5 tours

La sélection suisse féminine s'est relevée au championnat d'Europe de Lohja, en battant l'Allemagne 8-4. Tout comme l'équipe masculine, défaite par l'Ecosse, elle pointe à 3 victoires après 5 tours.

Le quatuor féminin suisse de la skip Corrie Hürlimann s'est remis sur de bons rails en Finlande lundi soir. Après avoir perdu successivement contre la Lituanie et le Danemark, les Suissesses ont battu l'Allemagne 8-4. La décision s'est faite au huitième end avec un coup de trois des Suissesses.

Plus tôt dans la journée, elles s'étaient inclinées 8-7 face au Danemark après avoir été menées 4-0 en début de match. Les Danoises ont réalisé un coup de trois décisif au neuvième end pour couper court aux espoirs de victoire suisse. Corrie Hürlimann et ses coéquipières poursuivront la compétition mardi contre l'Écosse et la Turquie.

Les Suisses encore battus par l'Ecosse

De leur côté, les Suisses ont battu la Tchéquie 10-9 après un end supplémentaire lundi, avant de s'incliner face aux champions du monde écossais 8-4 en début de soirée. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel auraient pu s'épargner la prolongation face aux Tchèques. Ils ont entamé le 10e end en menant 9-6, mais ont laissé les Tchèques réussir un coup de trois. Schwarz-Van Berkel a ensuite profité de l'avantage de la dernière pierre pour donner la victoire à son équipe lors du end supplémentaire.

Le soir, les Suisses se sont inclinés face à l'Écosse, comme lors de la finale mondiale de Moose Jaw d'avril dernier. Les Écossais ont pris le contrôle du match avec un coup de trois dans le troisième end, avant de conclure la rencontre au neuvième end 8-4. Schwaller et son équipe affronteront l'Autriche mardi à partir de 15 heures.

