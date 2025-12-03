CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Noè Ponti s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m 4 nages aux Européens en petit bassin ...
Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Noè Ponti s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m 4 nages aux Européens en petit bassin à Lublin. Le Tessinois a signé le quatrième chrono des séries.

Aussi engagés, tant Frédéric Hoigné que Maël Allegrini ont largement échoué. Gian-Luca Gartmann n'a pour sa part pas pris le départ. Chez les dames, Angelina Patt a aussi manqué sa qualification.

La journée sera encore longue pour Ponti. En soirée, il disputera la finale du 50 m papillon à 19h05, avant de replonger à 20h25 pour sa demi-finale du 100 m 4 nages.

Antonio Djakovic n'a pas convaincu lors des séries du 200 m libre, ratant la qualification. Le Zurichois est l'un des deux réservistes.

/ATS
 

