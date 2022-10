CM des lourds WBC: Tyson Fury défendra son titre le 3 décembre

Le Britannique Tyson Fury défendra son titre WBC de champion du monde des poids lourds le 3 décembre. Il affrontera son compatriote Derek Chisora au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Fury a déjà battu Chisora (33 succès, 12 défaites) à deux reprises, sur décision unanime à Wembley en juillet 2011 et sur jet l'éponge au 10e round trois ans plus tard à l'ExCel de Londres. Ce choix d'un adversaire peu susceptible de le gêner fait suite à l'échec des négociations pour un éventuel combat contre le Britannique Anthony Joshua, ancien champion WBA, IBF et WBO des lourds.

Invaincu

L'invaincu Fury (32 victoires, un nul) a tweeté: 'C'est parti pour Del Boy (l'un des surnoms de Chisora, NDLR) ! Rendez-vous le 3 décembre à Londres !'.

Le 'Gipsy King', âgé de 34 ans, remontera sur le ring pour la première fois depuis la défense victorieuse de son titre contre son compatriote Dillian Whyte à Wembley en avril. Chisora (38 ans) a lui combattu pour la dernière fois en juillet, avec un succès contre le Bulgare Kubrat Pulev sur décision partagée à l'O2 Arena de Londres.

