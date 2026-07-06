Cambriolage d'Alain Prost à Nyon: cinq personnes mises en examen

Cinq personnes ont été mises en examen pour vol en bande organisée et séquestration après leur ...
Cambriolage d'Alain Prost à Nyon: cinq personnes mises en examen

Cambriolage d'Alain Prost à Nyon: cinq personnes mises en examen

Photo: KEYSTONE/AP/JACQUES BRINON

Cinq personnes ont été mises en examen pour vol en bande organisée et séquestration après leur interpellation en France pour le violent cambriolage subi par Alain Prost le mois dernier à son domicile de Nyon (VD), a annoncé lundi le procureur de Pontoise.

'Trois majeurs âgés entre 22 ans et 21 ans et deux mineurs âgés de 17 ans et 16 ans' ont été interpellés le 1er juillet, a précisé le procureur dans un communiqué, confirmant une information de France Info.

Ils ont été mis en examen pour 'vol en bande organisée avec arme', 'arrestation, enlèvement et séquestration en bande organisée pour faciliter un crime' et 'association de malfaiteurs', selon le communiqué.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 français, 71 ans, avait été légèrement blessé lors de ce cambriolage à Nyon le 19 mai dernier.

Les auteurs avaient emporté le contenu du coffre-fort, notamment 'des montres de luxe', précise le procureur de Pontoise, et s'étaient ensuite enfuis en direction de la France.

Les trois personnes majeures ont été mises en détention provisoire et les deux autres, mineures, placées sous contrôle judiciaire. L'enquête a été menée par la section de recherches de Versailles et l'unité nationale de la police judiciaire de la gendarmerie, les cambrioleurs ayant été identifiés comme ayant des liens avec le Val d'Oise. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.

/ATS
 

Actualités suivantes

McIntosh bat le plus vieux record du monde

McIntosh bat le plus vieux record du monde

Autres sports    Actualisé le 06.07.2026 - 10:48

Des milliers de visiteurs à la Fête fédérale de tir aux Grisons

Des milliers de visiteurs à la Fête fédérale de tir aux Grisons

Autres sports    Actualisé le 05.07.2026 - 18:51

Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce: premiers détails connus

Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce: premiers détails connus

Autres sports    Actualisé le 04.07.2026 - 19:10

Football: Guy Parmelin supporte l'équipe de Suisse à Vancouver

Football: Guy Parmelin supporte l'équipe de Suisse à Vancouver

Autres sports    Actualisé le 03.07.2026 - 10:47

Articles les plus lus

La Norvège passe en huitièmes grâce à Haaland

La Norvège passe en huitièmes grâce à Haaland

Autres sports    Actualisé le 30.06.2026 - 21:09

Ditaji Kambundji au repos forcé

Ditaji Kambundji au repos forcé

Autres sports    Actualisé le 01.07.2026 - 18:21

Pas de record de Suisse du 400 m pour Werro

Pas de record de Suisse du 400 m pour Werro

Autres sports    Actualisé le 01.07.2026 - 22:59

A New York, le mariage de Taylor Swift est lancé

A New York, le mariage de Taylor Swift est lancé

Autres sports    Actualisé le 04.07.2026 - 05:37