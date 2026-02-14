Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Le géant dames sera l'un des temps forts du deuxième dimanche des JO 2026. Camille Rast lorgne ...
Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Photo: KEYSTONE/AP/Andy Wong

Le géant dames sera l'un des temps forts du deuxième dimanche des JO 2026.

Camille Rast lorgne une première médaille avant de s'attaquer au slalom mercredi dans la dernière épreuve de ski alpin de ces joutes. L'équipe de Suisse masculine de hockey se frottera pour sa part à la République tchèque.

Camille Rast a pris tranquillement ses marques dans le combiné par équipe, bouclé au 9e rang en compagnie de Corinne Suter. La Valaisanne a signé le 3e temps de la manche de slalom, sur une piste trop facile à son goût, derrière Emma Aicher et Wendy Holdener. Elle aborde donc en confiance en géant.

Deuxième de la Coupe du monde de la discipline, Camille Rast reste sur une 4e place à Spindleruv Mlyn, où une grosse faute en seconde manche l'a peut-être privée de la victoire. Elle avait auparavant décroché trois podiums d'affilée, avec son premier succès dans la spécialité à Kranjska Gora où elle avait aussi gagné le slalom.

La favorite demeure Julia Scheib, qui porte le dossard rouge de leader de la discipline. L'Autrichienne a certes connu l'élimination à Splidleruv Mlyn. Mais elle a surtout remporté quatre des huit premiers géants de l'hiver, obtenant deux autres podiums. Alice Robinson et Mikaela Shiffrin auront aussi leur mot à dire dans une course que disputeront trois autres Suissesses (Wendy Holdener, Vanessa Kasper et la jeune Fribourgeoise Sue Piller).

Hockeyeurs sous pression

Désormais privée de Kevin Fiala, l'équipe de Suisse masculine de hockey n'a pas son destin en main avant de se frotter à la République tchèque dès 12h10 pour son dernier match de poule. Les hommes de Patrick Fischer, vainqueurs de la France 4-0 jeudi, ont logiquement subi la loi du Canada vendredi soir (5-1). Six points pourraient ne pas suffire pour terminer meilleur 2e de groupe et s'éviter un match supplémentaire pour accéder aux quarts de finale.

Sur la glace également, Cortina sera le théâtre des deux premières manches du monobob dames. L'Argovienne Melanie Hasler, sacrée championne d'Europe en janvier à St-Moritz où elle avait terminé 2e de la manche de Coupe du monde, peut rêver de podium. Mais elle ne fait pas partie des favorites. A Cortina également, l'équipe de Suisse masculine de curling se frottera à la Grande-Bretagne à 19h05 pour un choc qui promet. Les dames sont au repos dimanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une autre victoire contre le Canada

Une autre victoire contre le Canada

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 22:35

Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 22:16

Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 16:03

Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ?

Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ?

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 15:39

Articles les plus lus

La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 15:29

Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ?

Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ?

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 15:39

Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 16:03

Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 22:16

Une première défaite pour les Suissesses

Une première défaite pour les Suissesses

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 12:11

La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 15:29

Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ?

Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ?

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 15:39

Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 16:03

Malinin « essaye de comprendre ce qui s'est passé »

Malinin « essaye de comprendre ce qui s'est passé »

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 06:09

Géant: Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés

Géant: Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 11:05

Une première défaite pour les Suissesses

Une première défaite pour les Suissesses

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 12:11

La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 15:29