Cdm: Deuxième victoire en deux jours pour Camille Rast

En tête après la première manche, Camille Rast a remporté le slalom au lendemain de sa victoire ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT

En tête après la première manche, Camille Rast a remporté le slalom au lendemain de sa victoire en géant à Kranjska Gora. Wendy Holdener a signé son premier podium de la saison en Coupe du monde.

Championne du monde en titre de slalom, Camille Rast a mis fin pour 14 centièmes à l'invincibilité de Mikaela Shiffrin, qui s'était imposée lors des cinq premières courses de la discipline cet hiver. À quelques semaines des courses olympiques, la skieuse de Vétroz se démarque comme une sérieuse rivale de l'Américaine en slalom et en géant, avec désormais cinq apparitions sur le podium lors de ses cinq dernières courses.

Troisième au terme de la première manche, Wendy Holdener s'est hissée pour la première fois de la saison sur le podium avec un retard de 1''83 sur la première place. La skieuse d'Unteriberg avait jusqu'alors comme meilleur résultat deux quatrième places, obtenues à Gurgl et Cooper Mountain.

Premier top 15 de la saison pour Mélanie Meillard

Avant le passage de Rast, Shiffrin avait pourtant signé le meilleur chrono sur tous les secteurs de courses sur ce deuxième tracé. Elle a manqué l'occasion de remporter une 70e victoire en slalom en carrière.

La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard a enfin intégré un top 15 en slalom cette saison. Elle s'est hissée au 12e rang final, à 3''48 de la vainqueure.

Eliane Christen a terminé à la 23e place à 5''02, et se classe ainsi pour la 5e fois de la saison dans les points en slalom. Avec sa 9e place à Semmering, il manque encore un top 15 à l'Uranaise pour s'assurer la qualification en slalom aux Jeux olympiques du mois prochain.

/ATS
 

