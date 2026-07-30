Champion du monde, Lucas Malcotti a été fêté à Sion jeudi

Fraîchement sacré champion du monde à l'épée, l'escrimeur Lucas Malcotti a été célébré jeudi après-midi à Sion, à son retour de Hong Kong. C'est avec une 'immense fierté' que la cinquantaine de personnes présentes a fêté l'exploit réalisé dimanche par le Valaisan.

'Par cet exploit exceptionnel, il entre dans l'histoire de l'escrime suisse et offre à notre sport, à notre club et à toute la région un moment inoubliable', s'est réjouie la Société d'escrime de Sion (SES), à l'origine de la 'petite verrée' qui avait avant tout vocation de rassembler avant la cérémonie officielle, qui se tiendra d'ici la fin du mois d'août. Lucas Malcotti, qui portait fièrement sa médaille, a été accueilli avec ses proches par une haie d'honneur.

Parmi les personnes présentes jeudi, la présidente du Grand Conseil valaisan, Céline Dessimoz (Les Vert.e.s) - également arbitre d'escrime -, et Max Heinzer, escrimeur désormais président de la Fédération suisse d'escrime Swiss Fencing. Et plusieurs enfants, qui ont souhaité faire des photos au côté de 'leur' champion. Lucas Malcotti en a aussi profité pour signer quelques autographes.

Jamais avant lui un épéiste suisse n'avait été sacré champion du monde en individuel chez les hommes.

/ATS