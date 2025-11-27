Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

L'équipe de Suisse masculine s'est imposée lors de la demi-finale du championnat d'Europe en Finlande. Menée par le skip Yannick Schwaller, elle est venue à bout de l'Italie 8-7.

Les deux équipes, à égalité après 7 ends (5-5), se sont longtemps rendu coup pour coup. Benoît Schwarz-Van Berkel a forcé la décision au 10e end, en expulsant la pierre transalpine pour réaliser un coup de deux décisif.

Le quatuor du CC Genève était déjà venu à bout des Italiens lors de l'avant-dernier match du round robin sur le score serré de 9-8. Schwarz-Van Berkel avait déjà glissé la pierre parfaite en fin de rencontre pour réaliser un coup de trois.

En finale, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller retrouveront les Suédois, qui ont infligé leur première défaite du tournoi aux Ecossais (8-5). Les hommes du CC Genève ont déjà réussi leur tournoi, eux qui avaient pour meilleur résultat au championnat d'Europe jusqu'ici une médaille de bronze lors de l'édition 2023.

