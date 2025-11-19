Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Le président du FC Sion Christian Constantin prévoit de construire un hôtel avec restaurant ...
Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Photo: KEYSTONE/Massimo Piccoli

Le président du FC Sion Christian Constantin prévoit de construire un hôtel avec restaurant et spa au bord du lac de Lugano. Ce projet devrait donner 'un nouveau visage' au sud de Lugano, entre Paradiso et Melide.

Le Valaisan a confirmé à l'agence Keystone-ATS un article du quotidien Corriere del Ticino. Il projette de bâtir un complexe hôtelier avec restaurant et spa avec vue sur le lac sur le cap aujourd'hui abandonné de San Martino.

Le bureau d'architectes Mino Caggiula Architects est chargé du projet. Il ne s'agit pas seulement de construire un hôtel, mais aussi de 'redonner vie à ces lieux chargés d'histoire', indique le journal.

Un cap au passé mouvementé

La presqu’île de San Martino devrait devenir un nouveau lieu 'pour se promener, s'arrêter et respirer'. La villa, qui avait d'abord accueilli un restaurant puis une boîte de nuit, est abandonnée depuis plusieurs années. Christian Constantin espère pouvoir commencer les travaux début 2027 et inaugurer le nouvel ensemble au printemps 2030.

San Martino a appartenu jusqu'en 1863 à l’Italie, indique la ville de Lugano sur sa page internet. Le lieu a également été appelé 'Forca di San Martino', selon le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). Cela vient d'un gibet (en italien: forca) qui s'y dressait. La dernière exécution a eu lieu en 1804, selon le DHS.

/ATS
 

Actualités suivantes

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 17:39

Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov

Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 08:27

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 05:30

L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

Autres sports    Actualisé le 18.11.2025 - 15:33

Articles les plus lus

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Autres sports    Actualisé le 17.11.2025 - 10:19

L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

Autres sports    Actualisé le 18.11.2025 - 15:33

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 05:30

Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov

Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov

Autres sports    Actualisé le 19.11.2025 - 08:27

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 16:27

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 18:09

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

Autres sports    Actualisé le 15.11.2025 - 09:19

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Autres sports    Actualisé le 17.11.2025 - 10:19