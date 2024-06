Christophe Lemaitre met fin à sa carrière

Christophe Lemaitre a décidé de mettre un terme à sa carrière à 34 ans, rattrapé par une énième blessure. Le Français était devenu le premier athlète blanc à courir 100 m en moins de dix secondes.

'Les raisons sont assez simples : c'est juste que j'ai tout fait cette année pour participer aux Jeux de Paris, sauf que je n'ai pas réussi, malheureusement. C'est le signe que j'ai du mal à retrouver le haut niveau et qu'il faut arrêter d'essayer de courir après la performance et penser maintenant à courir tout simplement pour moi', a indiqué Lemaitre à l'AFP, confirmant une information annoncée par plusieurs médias.

Sa carrière de multimédaillé européen et international a été marquée par deux temps forts. Le premier, dès 2010, quand il est sacré triple champion d'Europe à Barcelone, sur 100 m, 200 m et 4x100 m, à vingt ans seulement. Le second, en 2016, sur la piste olympique de Rio, quand il a surgi pour s'offrir la médaille de bronze du demi-tour de piste et accompagner sur le podium la légende du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt.

/ATS