Chute collective à vélo: Nicola Spirig blessée

Nicola Spirig a été prise dans une chute collective impliquant cinq vélos vendredi à Zuoz. La championne olympique a été blessée au coude gauche.

Elle souffre d'une petite fracture d'un os. Nicola Spirig devra dès lors adapter ses entraînements ces prochaines semaines. 'Je dois essayer de laisser mon bras gauche tranquille', a-t-elle indiqué dans un communiqué. 'Faire du vélo sur un rouleau, courir dans l'eau et aller se promener, cela reste possible. Courir normalement devrait être bon d'ici une semaine, par contre la natation restera interdite pendant plusieurs semaines', a précisé la championne olympique de Londres 2012 et médaillée d'argent de Rio 2016.

Ce contretemps aura-t-il une influence sur la saison de Nicola Spirig, qui devait disputer ses premières compétitions fin août? Il est encore trop tôt pour le savoir.

/ATS