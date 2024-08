Cole Hocker surgit de nulle part sur 1500 m, Ingebrigtsen battu

L'Américain Cole Hocker a stupéfait la planète du demi-fond en devenant champion olympique du 1500 m. Il a déjoué les pronostics et terrassé notamment Jakob Ingebrigtsen, qui échoue au pied du podium.

Jamais une finale olympique du 1500 m n'avait aussi été aussi débridée. Tout le public avait les yeux rivés sur Ingebrigtsen, détenteur du titre, et le Britannique Josh Kerr, champion du monde. Deux hommes qui se détestent cordialement et qui avaient multiplié les piques l'un contre l'autre avant cette finale.

Et c'est un troisième larron qui a profité de cette rivalité. Cole Hocker, bien 'caché' derrière les deux stars tout au long de la course, a émergé sur la fin, à la corde, pour faire exploser son record de trois secondes, en 3'27''65, record olympique.

Il devance Kerr de 14 centièmes et un autre Américain, Yared Nuguse, 3e à 0''15. Le Norvégien Ingebrigtsen termine en 3'28''24, sans médaille, alors qu'il a mené près de 95% de la course! Le Viking s'était visiblement cru encore plus fort qu'il n'est. Bien qu'il ait imprimé un rythme d'enfer dès 100 m de course, il n'a pas pu faire la différence. Saura-t-il rebondir sur 5000 m?

Cole Hocker, lui, vit un rêve. Il n'affichait jusque-là pour seule ligne à son palmarès une 2e place aux Mondiaux indoor en mars à Glasgow. Et à 23 ans, il n'a aucun résultat notable en Diamond League. Une histoire à l'américaine!

