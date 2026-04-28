Combats de reines: le Haut-Valais organise la Finale nationale

La Finale nationale des combats de reines de la race d'Hérens se tiendra les 9 et 10 mai à Sion. Plus de 12'000 spectateurs sont attendus dans les arènes de Pra Bardy, à l'occasion d'une édition 2026 mise sur pied par les syndicats d'élevage du Haut-Valais.

L’organisation de cette édition 2026 est le fruit d’une collaboration entre les sept syndicats d’élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais. 'Ce fut un véritable défi, mais la passion pour la race d’Hérens et ses traditions nous a permis de nous rassembler', a expliqué Aron Pfammatter, président du comité d’organisation, mercredi à Agarn, à l'occasion d'une conférence de presse. 'Cette collaboration est un symbole fort de solidarité et de fierté pour toute la région.'

Au-delà de l’événement, cette édition porte une ambition à long terme: soutenir la construction d’une nouvelle arène dans le Haut-Valais, en l'occurrence à Tourtemagne. L'objectif est de pouvoir bénéficier de ce nouvel écrin pour la Finale nationale de 2028. La bourgeoisie du lieu, propriétaire du terrain, a tout récemment donné son feu vert au projet et une association ad hoc vient de voir le jour.

Volonté de pérennisation

'L’objectif est de créer un projet fédérateur pour tout le Valais', poursuit celui qui est également le chef du groupe du Centre du Haut-Valais au Grand Conseil. 'Malgré nos deux langues, qui peuvent parfois constituer une barrière, cette initiative démontre notre capacité à nous unir autour d’une même passion et d’une même cause.'

'Aujourd’hui, les coûts d’infrastructure du site de Pra Bardy dépassent le quart de million de francs par an. Cette nouvelle arène permettra de pérenniser la Finale nationale et de garantir l’avenir de notre tradition ', rappelle Fabien Sauthier, le président de la Fédération de la race d'Hérens.

Samedi, les combats réservés aux génisses et aux 2e veaux affichent complet. Pour l'heure, 80 vaches sont inscrites pour les combats du dimanche. Un nombre qui va encore fluctuer jusqu'au terme des inscriptions prévu le 4 mai, afin de dépasser la centaine de participants. La grande majorité des reines qualifiées à l’issue des combats éliminatoires sera au rendez-vous.

/ATS