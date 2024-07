Comme à Tokyo, Nils Stump a été éliminé d'entrée

Battu dès son premier combat aux JO de Tokyo en 2021, Nils Stump a connu pareille désillusion à Paris où il rêvait de monter sur le podium.

Enorme désillusion pour Nils Stump. No 3 mondial en catégorie moins de 73 kg, le Zurichois a été éliminé dès son entrée dans la compétition aux JO de Paris 2024.

En 16es de finale, le judoka du club d'Uster a perdu au golden set face au Mongol Erdenebayar Batsaya sur wazari.

Offensif et déterminé dans les premières minutes, le champion du monde 2023 a fini par craquer au plus mauvais moment, face au no 26 de la hiérarchie mondiale.

Il y a trois ans, Stump, avait déjà connu l'élimination au 1er tour des JO de Tokyo.

/ATS