Contrat rempli pour les Suissesses

Contrat rempli pour la Suisse ! A Bâle, les joueuses de Knut Ove Joa se sont qualifiées pour le tour principal de l'Euro.

Les Suissesses se sont imposées 26-22 face à la Croatie. Jamais menées au score, elles ont toutefois connu quelques frayeurs. Après avoir compté un avantage de dix buts (19-9), la Suisse ne menait plus que 17-15 à la 40e. Mais avec le soutien des 3826 spectateurs de la Halle St. Jacques, elles ont trouvé un second souffle pour plier l'affaire. Tabea Schmid et Era Baumann, qui ont toutes les deux marqué à six reprises, ont été décisives.

Les Suissesses vont mettre désormais le cap sur Vienne avec une première rencontre contre l'Allemagne ce jeudi. Leurs autres adversaires seront la Slovénie samedi, les Pays-Bas lundi et la Norvège, Championne olympique en titre, mercredi prochain.

/ATS